"Утро": Обзор блогов

11 декабря 2012, 09:34
На что жалуется Сергей Лазарев, чему радуется Филипп Киркоров, и за что извиняется Наташа Королева - в сегодняшнем обзоре блогов.
Сергей Лазарев собирается судиться с социальной сетью "Вконтакте". Певец возмущается незаконным распространением записей его песен. Лазарев призывает и других звезд российской эстрады пойти единым фронтом против нелегального распространения музыки "ВКонтакте".
"Буду подавать в суд на ВКонтакте! Призываю присоединиться всем артистам, кого беспокоит распространение их
песен пиратским способом", - пишет певец.
С Наташей Королевой случилась неприятность. Несколько дней назад ее микроблог взломали. Получив в свое распоряжение Твиттер аккаунт певицы, интернет - хулиганы начали писать от ее имени в адрес других звезд российской эстрады. Пришлось Королевой лично извиниться перед всеми, кто был оскорблен ее лжетвиттами.
У Филиппа Киркорова свои радости. Рэпер Тимати, недавно давший концерт в "Крокус Сити Холле", не смог собрать полный зал.
"А мне рассказали, что на концерте Тимати была толпа: четыре уборщицы, два охранника и один журналист", - злорадно написал Киркоров в микроблог Ксении Собчак.
А Вера Брежнева отмечает день рождение своей бабушки. О чем написала в Твиттере. Кстати, у бабушки десять правнуков, две из них - дочери самой Веры.
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