"Утро": Обзор блогов

На что жалуется Сергей Лазарев, чему радуется Филипп Киркоров, и за что извиняется Наташа Королева - в сегодняшнем обзоре блогов.



Сергей Лазарев собирается судиться с социальной сетью "Вконтакте". Певец возмущается незаконным распространением записей его песен. Лазарев призывает и других звезд российской эстрады пойти единым фронтом против нелегального распространения музыки "ВКонтакте".

"Буду подавать в суд на ВКонтакте! Призываю присоединиться всем артистам, кого беспокоит распространение их

песен пиратским способом", - пишет певец.

С Наташей Королевой случилась неприятность. Несколько дней назад ее микроблог взломали. Получив в свое распоряжение Твиттер аккаунт певицы, интернет - хулиганы начали писать от ее имени в адрес других звезд российской эстрады. Пришлось Королевой лично извиниться перед всеми, кто был оскорблен ее лжетвиттами.

У Филиппа Киркорова свои радости. Рэпер Тимати, недавно давший концерт в "Крокус Сити Холле", не смог собрать полный зал.

"А мне рассказали, что на концерте Тимати была толпа: четыре уборщицы, два охранника и один журналист", - злорадно написал Киркоров в микроблог Ксении Собчак.

А Вера Брежнева отмечает день рождение своей бабушки. О чем написала в Твиттере. Кстати, у бабушки десять правнуков, две из них - дочери самой Веры.