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18 июля 2013, 10:00

Культура

18 июля в США отмечают Национальный день хот-дога

18 июля в США отмечают Национальный день хот-дога

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18 июля в США отмечается Национальный день хот‑дога. Этот праздник посвящен традиционному американскому блюду - сэндвичу с сосиской и приправой.

Существует несколько версий происхождения сочетания "хот‑дог", в дословном переводе означающего "горячая собака". Одни считают, что в основе этого сочетания - сравнение длинной и тонкой сосиски с таксой. Другие - что сочетание "хот‑дог" пришло в мир из студенческого фольклора конца XIX века. Студенты Йельского университета называли фургоны торговцев, продававших сосиски, "собачьими фургонами" из‑за постоянно снующих рядом собак, привлеченных запахом мяса.
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