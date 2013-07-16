Курортный гороскоп

Овнам, которым крайне необходим адреналин, очень подойдет экстремальный спорт - скалолазание, рафтинг и прочие сопряженные с риском виды спорта. Кроме того, Овны получат массу удовольствия от горных походов и от острой кухни.

Тельцам, которые "зациклены" на телесных удовольствиях, прямая дорога в Ирландию, где можно отправиться в сельскую баню или насладиться спа-процедурами. На другом конце Земли Тельцам явно придутся по вкусу чистая вода и белоснежный песок океанского побережья Австралии.

О том, что предпочесть представителям других знаков Зодиака, смотрите в астрологическом прогнозе.