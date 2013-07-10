Гороскоп на 10 июля

Овнам в среду звезды пророчат ускорение и хорошую динамику событий - встречи, новости, впечатления этого дня не оставят вас безучастными; Тельцам советуют избегать крайностей, не задирать коллег и близких, даже если на это, по вашему мнению, есть повод; планы Львов 10 июля будут разрушаться, также возможны проблемы с техникой; Весами могут овладеть ревность и стремление принять окончательное решение, однако лучше отложить это на потом. гороскоп для всех знаков Зодиака смотрите в сюжете.