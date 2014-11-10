"Город Доверия": Как перадать книги в хорошие руки

У каждого из нас в доме есть большой шкаф с книгами. Эти домашние библиотеки наши бабушки и дедушки собирали годами, стоя за дефицитными экземплярами в бесконечных очередях. Но нужны ли такие книжные коллекции сейчас, когда любое произведение можно найти в интернете?

Может ли домашняя библиотека стать обузой, что делать с книгами в век современных технологий и как найти нового хозяина для старой библиотеки, расскажет программа "Город Доверия".