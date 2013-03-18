"Служба доверия": Как инвалиду-колясочнику получить бесплатную одежду

Согласно постановлению департамента социальной защиты Москвы, инвалиды-колясочники имеют право на получение бесплатного комплекта одежды. Столичные чиновники значительно расширили федеральный список, включив в него спортивные костюмы, куртки, дождевики и даже чехлы на коляски.

Однако многие москвичи-инвалиды до сих пор не могут получить столь необходимые для жизни вещи. Где можно оформить заказ и как правильно это сделать - расскажет программа “Служба доверия”.