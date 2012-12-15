Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

15 декабря 2012, 10:52

Общество

"О животных и растениях": удивительные животные

"О животных и растениях": удивительные животные

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В новом выпуске программы мы расскажет об уникальных и малоизвестных фактах из жизни животного мира. Так, мало кто знает, что летучая мышь спасает города от нашествия комаров и других насекомых. Для людей же эти зверьки совершенно не опасны, считают биологи. Не менее интересна курильская короткохвостая кошка, которая практически не линяет. Кошка легко поддается дрессировке.
Кроме того, мы поговорим о хищных аквариумных рыбах и хорьках.
Программа: О животных и растениях
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