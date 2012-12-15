"О животных и растениях": удивительные животные

В новом выпуске программы мы расскажет об уникальных и малоизвестных фактах из жизни животного мира. Так, мало кто знает, что летучая мышь спасает города от нашествия комаров и других насекомых. Для людей же эти зверьки совершенно не опасны, считают биологи. Не менее интересна курильская короткохвостая кошка, которая практически не линяет. Кошка легко поддается дрессировке.

Кроме того, мы поговорим о хищных аквариумных рыбах и хорьках.