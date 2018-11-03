"Вера, Надежда, Любовь": Серпуховской Высоцкий монастырь

Серпухов – один из тех древних подмосковных городов, который богат не только своей историей, достопримечательностями, но и многочисленными православными святынями. Самые прославленные из них – Введенский Владычный женский монастырь и Высоцкая мужская обитель. Они были основаны во второй половине 14 века во времена правления серпуховскими землями легендарного удельного князя, двоюродного брата Дмитрия Донского, Владимира Храброго. О князе Владимире Храбром в Высоцком мужском монастыре хранится особая память. Ведь именно по желанию князя он был основан на левом берегу реки Нары.

Шесть лет спустя после того, как был основан Высоцкий монастырь, собрал у его стен свою дружину князь Владимир Храбрый и отправился отсюда на Куликово поле. А после победы над ратью хана Мамая здесь в стенах обители по велению князя были похоронены останки воинов-серпуховчан, сложивших голову в Куликовской битве. И над братской могилой в память о великой победе был воздвигнут первый каменный храм монастыря в честь Зачатия святой праведной Анной Пресвятой Богородицы.