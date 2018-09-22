"Вера. Надежда. Любовь": Александро-Невский женский монастырь в Маклаково

Один из самых молодых монастырей московской округи Александро-Невский женский монастырь в Маклаково, был воздвигнут на высоком берегу маленькой речушки Хотчи в конце 19 столетия. Построили его в благодарность за чудесное избавление от гибели императора Александра Третьего, и всей его семьи во время крушения царского поезда. Произошла эта трагедия 17 октября 1888 года у железнодорожной станции Борки. Несколько вагонов императорского поезда сошли с рельсов и перевернулись.