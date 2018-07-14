"Вера. Надежда. Любовь": Николо-Угрешский монастырь

По преданию, именно здесь, в некогда живописном лесном уголке, Великий князь Дмитрий Донской во время похода на Дон объявил первый привал. И явился тогда ему на этом месте на сосне святой образ Николая Чудотворца. Словно знамение, знак будущей победы. Дмитрий Иванович был поражен чудом. Сердце его озарила надежда на Божию помощь в предстоящей битве. И воскликнул великий князь: "Сия вся угреша сердце мое!". И на обратном пути в Москву после триумфальной победы повелел князь возвести на месте, угревшей его надеждой на победу явлением чудотворной иконы, храм и устроить обитель во имя святителя Николая, названную также Угрешской. С тех самых пор главной святыней обители была и есть икона Николая Чудотворца.

В последующие годы монастырь продолжал отстраиваться и хорошеть. Уже в начале 20 столетия он представлял собой процветающую, благоустроенную, пользующуюся огромным почетом среди духовенства и богомольцев обитель, одну из самых значительных в Московской епархии. В обители было 11 храмов с 13-ю престолами.