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Новости

07 августа 2012, 12:31

"Московский патруль": Массовая драка произошла на Тверской улице

"Московский патруль": Массовая драка произошла на Тверской улице

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Массовая драка на Тверской улице произошла ранним утром недалеко от одного из ночных клубов Москвы. Пьяные молодые люди сначала пытались выяснить отношения на словах, а затем начали драться. В конфликте принимали участие сразу несколько человек.

Многочисленные свидетели при этом даже не пытались разнять парней. Пьяные люди перекрыли движение, и автомобилисты вынуждены были тормозить перед толпой.

К счастью, в этой драке никто не пострадал.
Программа: Московский патруль
Московский патруль драка очевидцы
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