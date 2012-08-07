07 августа 2012, 12:31
"Московский патруль": Массовая драка произошла на Тверской улице
Массовая драка на Тверской улице произошла ранним утром недалеко от одного из ночных клубов Москвы. Пьяные молодые люди сначала пытались выяснить отношения на словах, а затем начали драться. В конфликте принимали участие сразу несколько человек.
Многочисленные свидетели при этом даже не пытались разнять парней. Пьяные люди перекрыли движение, и автомобилисты вынуждены были тормозить перед толпой.
К счастью, в этой драке никто не пострадал.
Программа: Московский патруль