Ко Дню психолога, который отмечается 22 ноября, в Москве запустили бесплатную просветительскую программу, посвященную заботе о ментальном здоровье. Главным событием стал эксклюзивный предпоказ.

Москвичи получили возможность посетить Центр ментального здоровья на Трубной улице, который готовится к открытию. Первые гости смогли протестировать его пространство и возможности.

Подробнее – в программе "Новости дня".