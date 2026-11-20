В районе Выхино-Жулебино после ремонта открылась библиотека № 109 на Волгоградском проспекте. Специалисты оборудовали два детских зала с книгами для дошкольников и подростков. Также появились пространства для занятий творчеством и мастер-классов.

В обновленной библиотеке можно поработать за ноутбуком, почитать или отдохнуть. Книжный фонд насчитывает более 9 тысяч изданий, его будут пополнять с учетом запросов посетителей.

Подробнее – в программе "Новости дня".