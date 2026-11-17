Межрегиональный поезд "Иволга-5.0" готов к обслуживанию пассажиров. Состав прошел все необходимые испытания, впереди серийное производство.

Новая модель отличается от городской версии увеличенным количеством сидячих мест и более просторным салоном. В поезде предусмотрено более 700 мест. Кресла стали мягче, расстояние между рядами увеличили, также расширили багажные зоны.

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