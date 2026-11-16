В Басманном районе завершилось строительство двух домов по программе реновации. Жильцов ждут 453 квартиры с улучшенной отделкой и установленной сантехникой. Дома возвели из качественных материалов с современными инженерными решениями.

Первые этажи обеих новостроек будут нежилыми, там появятся аптеки, пункты выдачи заказов, досуговые центры и другие объекты. Территории рядом с домами благоустроили, оборудовали детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Подробнее – в программе "Новости дня".