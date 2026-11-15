"Новости дня": прогулка по Москве-реке с лекцией прошла в Даниловском районе

В Даниловском районе прошла прогулка по Москве-реке, во время которой пассажиры речного электротранспорта смогли услышать лекцию о том, как знания инженеров становятся частью повседневной жизни.

Цикл приурочили к 130-летию Российского университета транспорта. Слушатели узнали, как императорское инженерное училище стало ведущим транспортным вузом страны и как его преподаватели, выпускники и ученые меняли транспорт и повседневную жизнь столицы.

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