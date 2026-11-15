"Новости дня": детский сад на 150 воспитанников открылся в районе Чертаново Южное

Детский сад на 150 воспитанников открылся в районе Чертаново Южное. Внутри обустроили отдельные спальни, кабинеты для развивающих занятий, уроков с логопедом и психологом, физкультурный и музыкальный залы.

Для игр на улице оборудовали спортивную и развлекательные площадки для каждой из шести групп, установили качели, горки и развивающие бизиборды. Рядом с детским садом расположен Аннинский лесопарк, в пешей доступности находятся остановки наземного транспорта, станции метро и МЦД-2.

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