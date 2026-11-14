14 ноября, 00:45Общество
"Новости дня": обстановка с гриппом и ОРВИ в Москве находится под контролем
Москва встречает сезон простуд спокойно – грипп и ОРВИ находятся под контролем. Сейчас в столице наблюдается обычный для этого времени года подъем заболеваемости.
Специалисты отмечают, что ни в одной возрастной группе эпидемиологические пороги не превышены. При этом частичный рост числа заболевших связан с тем, что дети вернулись с каникул и снова оказались в коллективах.
Медучреждения полностью готовы к сезонному подъему. Подробнее – в программе "Новости дня".