"Новости дня": обстановка с гриппом и ОРВИ в Москве находится под контролем

Москва встречает сезон простуд спокойно – грипп и ОРВИ находятся под контролем. Сейчас в столице наблюдается обычный для этого времени года подъем заболеваемости.

Специалисты отмечают, что ни в одной возрастной группе эпидемиологические пороги не превышены. При этом частичный рост числа заболевших связан с тем, что дети вернулись с каникул и снова оказались в коллективах.

Медучреждения полностью готовы к сезонному подъему. Подробнее – в программе "Новости дня".