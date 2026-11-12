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12 ноября, 06:00

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"Новости дня": новая набережная появилась в районе Дорогомилово

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В районе Дорогомилово открыли новый участок набережной Москвы-реки. Прогулочный маршрут протянулся от Белорусского моста до театра "Мастерская Петра Фоменко".

Его длина составляет более 1 километра, а общая протяженность набережной после завершения всех работ достигнет почти 3 километров. На территории оборудовали пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, три зоны отдыха, амфитеатр, установили скамейки и шезлонги.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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