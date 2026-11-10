"Новости дня": специалисты завершают подготовку московских автовокзалов к зиме

Специалисты завершают подготовку московских автовокзалов к зиме. Они проверили системы отопления и вентиляции, воздушные завесы, окна и двери, чтобы обеспечить тепло в помещениях даже в сильные морозы. Также осмотрели перроны, лестницы и пандусы, привели в порядок освещение.

Для уборки снега подготовили специальную технику и необходимые материалы. В терминалах проверили информационные табло, системы оповещения, лифты и эскалаторы. Кроме того, сотрудники автовокзалов прошли инструктаж на случай сложных погодных условий.

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