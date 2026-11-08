"Новости дня": москвичей предупредили о рисках сезонных распродаж

Маркетологи предупредили москвичей о необходимости быть осторожными во время сезонных распродаж. По словам маркетолога Дениса Федоренко, главная задача бизнеса в этот период – как можно быстрее побудить покупателя совершить покупку.

Некоторые магазины используют распродажи, чтобы избавиться от старых товаров или увеличить продажи за счет снижения цен. Поэтому перед покупкой стоит заранее узнать обычную стоимость товара и сравнить ее со скидочной.

Также эксперт посоветовал обращать внимание на рейтинг интернет-магазина. Подробнее – в программе "Новости дня".