"Новости дня": график работы госучреждений изменился в Москве 4 ноября

График работы госучреждений изменился в Москве в День народного единства, 4 ноября. Взрослые поликлиники, центры женского здоровья работают с 09:00 до 16:00. Аптечные дежурные пункты открыты в те же часы, остальные – по своему обычному графику.

Травматологическая помощь в поликлиниках оказывается с 08:00 до 22:00, круглосуточные травмпункты принимают пациентов в любое время.

Подробнее – в программе "Новости дня".