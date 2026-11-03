"Новости дня": в школе № 1282 в Сокольниках идет масштабное обновление

В школе № 1282 в Сокольниках идет масштабное обновление. Корпусу почти 90 лет. Реконструкцию ведут с учетом архитектурных особенностей здания. Мастерам важно сохранить его узнаваемый облик.

Специалисты уже заменили покрытие кровли, полностью меняют инженерные системы. Внутри будут универсальные и специализированные кабинеты, трансформируемые классы, современная медиатека с зонами для групповой и индивидуальной работы.

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