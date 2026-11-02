"Новости дня": подземные трансформаторные подстанции планируют создать в Москве

В Москве разрабатывают подземные трансформаторные подстанции. Компактные сооружения с необходимым оборудованием планируют размещать под землей. Проект особенно актуален для исторического центра столицы. Пока разработка существует в виде макета, в дальнейшем ее планируют протестировать.

В городских службах внедряют и другие технические решения. Специалисты МОЭК используют прибор "Филин-95", который помогает находить места протечек в подземных тепловых сетях без раскопок. Устройство определяет расположение повреждения по звуковым волнам.

Об этом – в программе "Новости дня".