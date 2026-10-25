"Новости дня": пригородные электрички перешли на зимнее расписание

Пригородные электрички перешли на зимнее расписание. На некоторых направлениях сократилось время в пути, часть маршрутов продлили, а расписание отправления ряда поездов изменили по просьбам пассажиров.

Вместо летних дачных электричек организовали дополнительные рейсы и остановки на существующих маршрутах. На участке Царицыно – Подольск некоторые поезда начали ходить в экспресс-режиме. Поездка из Серпухова до Москвы теперь занимает на 16 минут меньше.

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