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25 октября, 00:20

Транспорт

"Новости дня": движение по новому путепроводу запустили в Москворечье-Сабурове

"Новости дня": движение по новому путепроводу запустили в Москворечье-Сабурове

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В районе Москворечье-Сабурово запустили движение по новому путепроводу. Его построили над Южной рокадой на пересечении Каширского проезда и Кантемировской улицы. Теперь местным жителям стало удобнее выезжать на Московский скоростной диаметр.

Всего в рамках проекта построили и реконструировали 6 километров дорог, в том числе продлили Каширский проезд. Благодаря этому стал проще путь до станций метро "Каширская" и "Варшавская". Улучшилась транспортная ситуация и в соседних районах – Нагатино-Садовники и Царицыно.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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