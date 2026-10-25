"Новости дня": движение по новому путепроводу запустили в Москворечье-Сабурове

В районе Москворечье-Сабурово запустили движение по новому путепроводу. Его построили над Южной рокадой на пересечении Каширского проезда и Кантемировской улицы. Теперь местным жителям стало удобнее выезжать на Московский скоростной диаметр.

Всего в рамках проекта построили и реконструировали 6 километров дорог, в том числе продлили Каширский проезд. Благодаря этому стал проще путь до станций метро "Каширская" и "Варшавская". Улучшилась транспортная ситуация и в соседних районах – Нагатино-Садовники и Царицыно.

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