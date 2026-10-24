"Новости дня": движение в центре Москвы ограничат 24 октября

В субботу, 24 октября, в центре Москвы ограничат движение транспорта в связи с проведением саммита "Россия – Африка". С 9:00 до 12:00 перекроют Тверскую и Моховую улицы, Петровку, Большую Никитскую, Охотный Ряд, Ильинку и Варварку.

Ограничения также затронут Театральный и Китайгородский проезды, Старую и Новую площади, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Большой Москворецкий и Малый Устьинский мосты, улицы Волхонку и Ленивку, Соймоновский проезд и участок Пречистенской набережной.

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