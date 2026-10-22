22 октября, 03:00Город
"Новости дня": в районе Перово завершилось благоустройство двух жилых кварталов
В районе Перово завершилось масштабное преображение сразу двух жилых кварталов. Специалисты создали комфортное пространство для отдыха жителей всех возрастов, обновив дворы между улицами Металлургов, Плеханова, Федеративным проспектом и шоссе Энтузиастов.
Для любителей спокойных прогулок в уютных скверах проложили удобные дорожки, поставили новые скамейки и установили фонари с энергоэффективными светильниками. Территорию украсили газонами, высадили молодые деревья.
Подробнее – в программе "Новости дня".