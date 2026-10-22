"Новости дня": в районе Перово завершилось благоустройство двух жилых кварталов

В районе Перово завершилось масштабное преображение сразу двух жилых кварталов. Специалисты создали комфортное пространство для отдыха жителей всех возрастов, обновив дворы между улицами Металлургов, Плеханова, Федеративным проспектом и шоссе Энтузиастов.

Для любителей спокойных прогулок в уютных скверах проложили удобные дорожки, поставили новые скамейки и установили фонари с энергоэффективными светильниками. Территорию украсили газонами, высадили молодые деревья.

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