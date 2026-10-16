"Новости дня": интервалы движения сократили на маршруте автобуса № 905 в Беговом районе

Интервалы движения сократили на маршруте автобуса № 905 в Беговом районе. Это направление довольно протяженное – от Белорусского вокзала по Ленинградскому проспекту и шоссе до МКАД. Количество рейсов на маршруте при этом увеличили.

В общей сложности автобусы и электробусы в этом году стали чаще ходить на 25 маршрутах Москвы. Кроме того, для удобства пассажиров в столице организовали 31 новую остановку и перенесли еще 30 существующих.

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