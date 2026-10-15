"Новости дня": строительство станции "Сосенки" Троицкой линии началось в Коммунарке

В районе Коммунарка начался один из ключевых этапов строительства станции "Сосенки" Троицкой линии. Ее открытие улучшит транспортную доступность для более чем 85 тысяч жителей ТиНАО. Время в пути до Большой кольцевой линии сократится с 45 до 25 минут.

Специалисты приступили к формированию основного несущего каркаса. Ведутся работы по возведению стен, перекрытий, колонн и платформы. Параллельно продолжается строительство тоннелей. Станция "Сосенки" будет готова в 2029 году.

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