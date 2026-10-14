"Новости дня": схему движения обновили на Нижегородской улице в Таганском районе

Схему движения обновили на Нижегородской улице в Таганском районе Москвы. Там дополнительно открыли три левых поворота и два разворота.

Теперь водители смогут сразу свернуть с Коврова и Нижегородского переулков, а также с Нижегородской улицы, а при движении из центра развернуться перед Нижегородским переулком и Воловьей улицей и поехать обратно. Раньше для таких маневров водителям приходилось делать крюк.

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