Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 06:15

Общество

"Новости дня": москвичей предупредили о "бархатном сезоне клещей"

"Новости дня": москвичей предупредили о "бархатном сезоне клещей"

"Качество жизни": врач объяснила, можно ли есть джерки каждый день

"Утро": влажность воздуха в Москве 14 октября составит 88%

"Утро": южный сектор циклона стал причиной дождей в Москве

Москвичи устроили гонки на радиоуправляемых машинках в Тимирязевском парке

"Утро": дожди ожидаются в Москве 14 октября

Первый снег в Москве может выпасть в конце октября

Российские госучреждения стали закупать игрушки-антистрессы для сотрудников

256 детей родились в Москве 13 октября

Столичные ЗАГСы открыли запись на январские праздники

Комитет лесного хозяйства предупредил московских дачников о "бархатном сезоне клещей". Прохладный октябрь является временем активности клещей. При теплой погоде они сохраняют активность весь день.

Риск встретить клещей существует при уборке сада. Опавшая листва может быть местом их скопления. Специалисты советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществовидео

Новые меры поддержки многодетных семей возмутили таксистов

В РФ планируют установить знаки парковок для многодетных семей

Также отменят надбавку на перевозки пассажиров с ребенком в такси

Читать
закрыть

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика