"Новости дня": москвичей предупредили о "бархатном сезоне клещей"

Комитет лесного хозяйства предупредил московских дачников о "бархатном сезоне клещей". Прохладный октябрь является временем активности клещей. При теплой погоде они сохраняют активность весь день.

Риск встретить клещей существует при уборке сада. Опавшая листва может быть местом их скопления. Специалисты советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок.

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