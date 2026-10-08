08 октября, 17:00Город
"Новости дня": новая спортивная площадка появилась во дворе в Новогирееве
Жители района Новогиреево получили новую спортивную площадку во дворе на Зеленом проспекте. Здесь установили тренажеры и турники под навесами, а также оборудовали универсальную площадку для футбола, волейбола и баскетбола.
Для детей обустроили игровой комплекс в виде ракеты с винтовой горкой. На территории также привели в порядок дорожки и создали зоны для тихого отдыха с большими качелями и скамейками.
Подробнее – в программе "Новости дня".