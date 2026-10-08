"Новости дня": новая спортивная площадка появилась во дворе в Новогирееве

Жители района Новогиреево получили новую спортивную площадку во дворе на Зеленом проспекте. Здесь установили тренажеры и турники под навесами, а также оборудовали универсальную площадку для футбола, волейбола и баскетбола.

Для детей обустроили игровой комплекс в виде ракеты с винтовой горкой. На территории также привели в порядок дорожки и создали зоны для тихого отдыха с большими качелями и скамейками.

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