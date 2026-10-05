"Новости дня": Минздрав РФ предложил перевести медзаключения водителей в электронный вид

Минздрав России предложил перевести медзаключения водителей в электронный формат и передавать сведения в МВД. При желании автовладелец сможет получить бумажную копию документа.

Если во время осмотра врач выявит заболевание, являющееся противопоказанием к управлению транспортом, водителя направят на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза уведомление поступит в личный кабинет на портале "Госуслуги". После этого автомобилисту нужно будет пройти внеочередное медосвидетельствование в течение трех месяцев.

Документ уже разработан. Если его одобрят, новые правила начнут действовать с 1 марта. Подробнее – в программе "Новости дня".

