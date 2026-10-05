"Новости дня": отопление включили в столичных детсадах, школах и больницах

Москва готовится к зиме. В городе уже включили отопление практически во всех детских садах, школах и больницах. Кроме того, батареи теплеют в жилых домах и на предприятиях.

Один из основных видов топлива, которое согревает дома москвичей, – газ. В преддверии холодного сезона специалисты Мосгаза провели диагностику и ремонт тысяч километров газопроводов и сотен регуляторных пунктов.

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