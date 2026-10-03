03 октября, 03:05Общество
"Новости дня": в Москве на выходных проведут мероприятия ко Дню учителя и Неделе космоса
На ВДНХ в выходные начнется Неделя космоса, посвященная 69-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли. В центре "Космонавтика и авиация" проведут экскурсию о традициях космонавтов и подготовке к старту. Ко Дню учителя в Москве также подготовили праздничные мероприятия.
В музее Льва Толстого пройдет музыкальная встреча и оперный концерт, а в музее кино покажут фильмы "Уроки французского" и "Дорогая Елена Сергеевна". В Терлецкой дубраве проведут мастер-класс по точечному рисованию.
Подробнее – в программе "Новости дня".