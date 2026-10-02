"Новости дня": в Царицыне по программе реновации расселили 26 домов

В районе Царицыно по программе реновации расселили 26 домов. Жители переехали в новые квартиры с улучшенными планировками и готовой отделкой.

Еще 15 домов уже передали под заселение, 3 жилых комплекса находятся на стадии строительства. В новых домах предусмотрена безбарьерная среда, на прилегающей территории обустроены дворы, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

После расселения старые дома демонтируют, а освободившиеся площадки используют для строительства нового жилья. Об этом – в программе "Новости дня".