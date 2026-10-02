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02 октября, 03:30

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"Новости дня": Московский зоопарк перешел на новый режим работы

"Новости дня": Московский зоопарк перешел на новый режим работы

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Московский зоопарк изменил режим работы с началом осеннего сезона. Теперь двери для посетителей открываются в 07:30, а закрываются в 19:00, при этом вход и кассы прекращают работу в 18:00. Попасть на территорию можно через 3 входа, в том числе со стороны Большой Грузинской улицы, Садово-Кудринской и станции метро "Баррикадная".

Несмотря на похолодание, обитатели зоопарка продолжают выходить к посетителям. Манул Тимофей сейчас набирает вес перед зимой в период зажировки, который обычно завершается в декабре.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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