"Новости дня": Московский зоопарк перешел на новый режим работы

Московский зоопарк изменил режим работы с началом осеннего сезона. Теперь двери для посетителей открываются в 07:30, а закрываются в 19:00, при этом вход и кассы прекращают работу в 18:00. Попасть на территорию можно через 3 входа, в том числе со стороны Большой Грузинской улицы, Садово-Кудринской и станции метро "Баррикадная".

Несмотря на похолодание, обитатели зоопарка продолжают выходить к посетителям. Манул Тимофей сейчас набирает вес перед зимой в период зажировки, который обычно завершается в декабре.

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