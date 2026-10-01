Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 02:55

Транспорт

"Новости дня": новые камеры появятся на дорогах в Москве в 2027 году

"Новости дня": новые камеры появятся на дорогах в Москве в 2027 году

Общественный транспорт подготовили к приходу холодов в Москве

Электросамокаты могут запретить до 16 лет в России

Эвакуационный рейс Flydubai вылетел в Израиль

В Саудовской Аравии задержали пилота, ударившего напарника ножом во время рейса Flydubai

СК выступил за запрет использования электросамокатов до 16 лет

В Саудовской Аравии началась посадка на эвакуационный самолет компании Flydubai

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

В депо Домодедово начали подготовку транспорта к зиме

Новые камеры появятся на дорогах в Москве в 2027 году. Они смогут фиксировать более 50 нарушений ПДД, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

Дорожные камеры предыдущего поколения способны фиксировать только 12 видов нарушений. Новое оборудование способно распознавать не только превышение скорости или несоблюдение разметки. В числе нарушений, на которые будут обращать внимание камеры – непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также непропуск пешехода на переходе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика