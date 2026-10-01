"Новости дня": новые камеры появятся на дорогах в Москве в 2027 году

Новые камеры появятся на дорогах в Москве в 2027 году. Они смогут фиксировать более 50 нарушений ПДД, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

Дорожные камеры предыдущего поколения способны фиксировать только 12 видов нарушений. Новое оборудование способно распознавать не только превышение скорости или несоблюдение разметки. В числе нарушений, на которые будут обращать внимание камеры – непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также непропуск пешехода на переходе.

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