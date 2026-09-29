"Новости дня": столичные волонтеры отправили более 10 тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР

Столичные волонтеры отправили более 10 тонн гуманитарной помощи в Луганскую и Донецкую народные республики. Для жителей, бойцов СВО и социальных учреждений собрали все необходимое.

Это питьевая вода, продукты, средства гигиены, детские и канцтовары, подарки и сладости, одежда и специальное оборудование. Груз собрали и отправили из флагманского штаба "Москва помогает" в ресурсном центре "Мосволонтер" в районе Беговой.

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