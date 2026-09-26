"Новости дня": в Москве пройден пик заболеваемости риновирусом

В Москве прошел пик заболеваемости риновирусом. Врачи отмечают, что число заболевших сейчас снижается, а эпидемиологическая ситуация в столице остается спокойной.

Специалисты ежедневно анализируют, какие вирусы распространяются в городе, и следят за изменением ситуации. По прогнозам медиков, следующая волна простудных заболеваний может начаться во второй половине ноября, а пика достичь к середине декабря.

Об этом – в программе "Новости дня".