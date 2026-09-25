25 сентября, 16:45Город
"Новости дня": на северо-западе Москвы торжественно открыли улицу Академика Зильбера
В районе Щукино торжественно открыли улицу Академика Зильбера. Ее назвали в честь советского микробиолога, одного из основателей отечественной школы вирусологии.
Лев Зильбер родился в 1894 году в Новгородской губернии. В 1920–1930-е годы он участвовал в ликвидации вспышек чумы, брюшного тифа и оспы. Под его руководством прошла Дальневосточная экспедиция, во время которой исследователи изучали клещевой энцефалит и разрабатывали методы защиты от инфекции.
Улица Академика Зильбера расположена на северо-западе Москвы, между улицами Живописной и Гамалеи. Решение о присвоении имени прежнему безымянному проезду принял Сергей Собянин. Об этом – в программе "Новости дня".