"Новости дня": на северо-западе Москвы торжественно открыли улицу Академика Зильбера

В районе Щукино торжественно открыли улицу Академика Зильбера. Ее назвали в честь советского микробиолога, одного из основателей отечественной школы вирусологии.

Лев Зильбер родился в 1894 году в Новгородской губернии. В 1920–1930-е годы он участвовал в ликвидации вспышек чумы, брюшного тифа и оспы. Под его руководством прошла Дальневосточная экспедиция, во время которой исследователи изучали клещевой энцефалит и разрабатывали методы защиты от инфекции.

Улица Академика Зильбера расположена на северо-западе Москвы, между улицами Живописной и Гамалеи. Решение о присвоении имени прежнему безымянному проезду принял Сергей Собянин. Об этом – в программе "Новости дня".