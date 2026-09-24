24 сентября, 09:10Город
"Новости дня": улицу Сальвадора Альенде благоустроили в районе Сокол
Улицу Сальвадора Альенде в районе Сокол преобразили. На тротуарах и проезжей части обновили асфальт, установили фонари, а нерегулируемые пешеходные переходы сделали безопаснее с помощью контрастного освещения.
Жители района отметили ровное дорожное покрытие и более плавные съезды для колясок. Также они обратили внимание на зеленые зоны, парк героев Первой мировой войны и Березовую рощу.
Подробнее – в программе "Новости дня".