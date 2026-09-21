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21 сентября, 01:45

Транспорт

"Новости дня": путь между Селезневской улицей и Весковским переулком сокращен на 2 км

"Новости дня": путь между Селезневской улицей и Весковским переулком сокращен на 2 км

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Путь для водителей между Селезневской улицей и Весковским переулком в Тверском районе Москвы сократился на два километра. На Долгоруковской улице возле станции метро "Новослободская" организовали прямой проезд за счет новой дорожной разметки.

На Селезневской улице добавили полосу для движения прямо в Весковский переулок и полосу для поворота налево на Долгоруковскую улицу в сторону центра. На участке также изменили разметку со сплошной на прерывистую, установили новые светофоры и синхронизировали их с сигналами на соседнем пешеходном переходе.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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