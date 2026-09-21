21 сентября, 01:45Транспорт
"Новости дня": путь между Селезневской улицей и Весковским переулком сокращен на 2 км
Путь для водителей между Селезневской улицей и Весковским переулком в Тверском районе Москвы сократился на два километра. На Долгоруковской улице возле станции метро "Новослободская" организовали прямой проезд за счет новой дорожной разметки.
На Селезневской улице добавили полосу для движения прямо в Весковский переулок и полосу для поворота налево на Долгоруковскую улицу в сторону центра. На участке также изменили разметку со сплошной на прерывистую, установили новые светофоры и синхронизировали их с сигналами на соседнем пешеходном переходе.
Подробнее – в программе "Новости дня".