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Новости

20 сентября, 07:45

Город

"Новости дня": в Зюзине по реновации появятся два жилых корпуса на 406 квартир

"Новости дня": в Зюзине по реновации появятся два жилых корпуса на 406 квартир

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В районе Зюзино на Херсонской улице возводят жилой комплекс по программе реновации. Проект включает два корпуса и четыре секции.

Новостройку строят по монолитной технологии, такие здания служат десятилетиями. Фасады облицуют керамическим кирпичом в приглушенных терракотовых и серо-бежевых тонах.

Сейчас в доме идут отделочные работы и прокладка инженерных сетей. Подробнее – в программе "Новости дня".

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