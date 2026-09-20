"Новости дня": в Зюзине по реновации появятся два жилых корпуса на 406 квартир

В районе Зюзино на Херсонской улице возводят жилой комплекс по программе реновации. Проект включает два корпуса и четыре секции.

Новостройку строят по монолитной технологии, такие здания служат десятилетиями. Фасады облицуют керамическим кирпичом в приглушенных терракотовых и серо-бежевых тонах.

Сейчас в доме идут отделочные работы и прокладка инженерных сетей. Подробнее – в программе "Новости дня".

