20 сентября, 07:45Город
"Новости дня": в Зюзине по реновации появятся два жилых корпуса на 406 квартир
В районе Зюзино на Херсонской улице возводят жилой комплекс по программе реновации. Проект включает два корпуса и четыре секции.
Новостройку строят по монолитной технологии, такие здания служат десятилетиями. Фасады облицуют керамическим кирпичом в приглушенных терракотовых и серо-бежевых тонах.
Сейчас в доме идут отделочные работы и прокладка инженерных сетей. Подробнее – в программе "Новости дня".