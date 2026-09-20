"Новости дня": осенние цветы высадили в парке "Зарядье"

В парке "Зарядье" обновили цветочные композиции. Осенние "волны" состоят из хризантем, рудбекии, эхинацеи, злаков, горца, гауры, монтбреции и дербенника.

Это часть проекта, в рамках которого ежегодно с весны до осени оформляют парк. Композиции воссоздают образы пяти климатических зон России: тундры, леса, степи, луга и субтропиков. Растения подбирают научно обоснованно, используя аналоги, устойчивые к городской среде.

Они будут радовать посетителей до конца сентября – середины октября. Подробнее – в программе "Новости дня".

