19 сентября, 06:25Город
"Новости дня": в районе Коммунарка появится пешеходный мост
В районе Коммунарка появится пешеходный мост. Его перекинут через Ивановский пруд. Новое сооружение длиной чуть больше 50 метров свяжет жилые дома с будущим образовательным комплексом, который строится на улице Александры Монаховой.
Проект планировки территории уже утвержден. Для удобства жителей мосты создают в разных частях города. Пешеходный мост открыли на Болотной набережной. Его построили прямо под Малым Каменным мостом, он соединил участки набережной, разделенные улицей Серафимовича. Жителям стало проще добираться до кинотеатра "Ударник" и дома культуры "ГЭС-2".
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