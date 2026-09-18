"Новости дня": обновление исторического квартала завершается в Гагаринском районе

В Гагаринском районе завершается обновление исторического квартала на улице Строителей. Так называемые "красные дома" возвели в 1950-х годах в стиле советской неоклассики. В них жили преподаватели и профессора МГУ, а также представители научной и творческой интеллигенции.

Сейчас капитальный ремонт заканчивается в третьем корпусе. В доме обновили фасад, подъезды, подвал и электропроводку. При этом исторический облик здания сохранили. Осталось заменить входные двери в подъезды и отремонтировать козырьки над ними.

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