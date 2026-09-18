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18 сентября, 06:20

Общество

"Новости дня": мобильные пункты вакцинации открылись у станций метро, МЦК и МЦД в Москве

"Новости дня": мобильные пункты вакцинации открылись у станций метро, МЦК и МЦД в Москве

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Мобильные пункты вакцинации открылись у станций метро, МЦК и МЦД в Москве. Один из них находится в Басманном районе. Это второй выход станции метро "Курская" Кольцевой линии. Вакцинироваться могут все без предварительной записи.

Обязателен осмотр врача перед процедурой. Это необходимо, чтобы выявить возможные противопоказания. После положительного заключения специалиста проходит вакцинация, врач дает полезные рекомендации. Достаточно паспорта и полиса ОМС, если он есть.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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