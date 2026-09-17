"Новости дня": две новые выделенные полосы запустят в Москве

В Москве запустят две новые выделенные полосы. Они появятся в Западном и Юго-Восточном округах. На Рябиновой улице в Можайском районе вдоль МЦД-4 в сторону МКАД протянется полоса длиной 1,3 километра.

В районе Марьино на улице Перерва выделенка пройдет от метро "Братиславская" в сторону Люблинской. Шесть маршрутов наземного транспорта преодолеют этот участок в 1,5 раза быстрее.

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